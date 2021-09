Dëst Joer huet et vill gereent, méi wéi an der Moyenne. Dat stellen och d'Uebstbauere fest, déi an dëser Joreszäit fläisseg amgaang si mat plécken.

Iwwert d'Qualitéit vum Uebst kéint ee sech awer net bekloen, dat gëllt op d'mannst fir d'Äppel a fir d'Bieren. D'Beem stéinge fantastesch do an d'Uebst wier super, sou de Conseiller am Beräich Uebstbau, de Franz-Josef Scheuer.

"Dat war bei de Mirabellen, Prommen, Quetschen, Kiischten an Äerdbieren anescht. Déi hunn zum Deel massiv ënner dem Reen gelidden", erkläert de Franz-Josef weider.

Donieft war RTL op Besuch beim Uebstbauer Nico Hoffmann zu Lampech, deen haaptsächlech Äppel ubaut an zwar 13 verschidden Zorten. Dëst Joer hätt ee sech op alle Fall net iwwer ze wéineg Waasser kënne bekloen.

"Do si mer bei den Äppel mat engem bloen A dervu komm. Dat war ganz an der Rei. Bei de Bieren ass méi Schued", esou den Uebstbauer. "Soss Joren hate mer net genuch Waasser. Do hu mer mat der "Tropfbewässerung" Waasser ginn. Dëst Joer hu mer se net lafe gelooss, just wärend der Bléi, zwee Deeg." De Nico Hoffmann géif d'Qualitéit awer ganz gutt fannen.

Tëscht dem August an dem November gëtt beim Betrib Hoffmann gepléckt.