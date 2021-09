Am Lokale mellt de CGDIS en Accident hënt kuerz no 1 Auer zu Mamer.

An der Reckendaller Strooss wier en Auto an e Chantier gefall. Dobäi gouf de Chauffeure blesséiert, an d’Secouriste vu Mamer a Bartreng-Stroossen waren op der Plaz.