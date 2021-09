Bei enger Ausernanersetzung en Dënschdeg den Owend am Garer Quartier ass eng Persoun blesséiert ginn an huet missen an d'Spidol gefouert ginn.

Kuerz virun 18 Auer ass der Police eng Ausernanersetzung tëscht e puer Leit an der rue Adolphe Fischer gemellt ginn. Zwou Persounen hu missen mat op de Policebüro. Doropshin ass de Parquet informéiert ginn an huet ordonéiert, een vun de Verdächtegen festzehuelen. De Mann kënnt e Mëttwoch de Moien virun den Untersuchungsriichter.