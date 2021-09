No den Iwwerschwemmunge Mëtt Juli krut de Familljeministère 211 Demandë vu Leit eran, fir finanziell wéinst de Schied ënnert d'Äerm gegraff ze kréien.

56 Demandë goufen ewell traitéiert an 38 Stéit kruten Hëllefen an enger Valeur vun 180.000 Euro ausbezuelt. Domat bleiwen also nach iwwer 150 Demanden am Familljeministère ze traitéieren. Esou Demandë kënnen och nach bis Enn vum Joer eragereecht ginn. Dëst äntweren d'Ministesche Cahen a Bofferding op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen.

Wéi et do heescht, wieren all Leit, déi hu misste relogéiert ginn, an Tëschenzäit nees zeréck an hir Haiser, respektiv hätten eng fest Léisung fonnt. D'Gemengen hätten alles dru gesat, fir de betraffene Famillje konstant ze hëllefen.

Hei fannt der déi komplett parlamentaresch Fro, mat Äntwert vum zoustännege Minister!