Zu Äischer an der Gemeng Kiischpelt vis-à-vis vum Camping stoung bis viru kuerzem nach een aalt Haus, et war e Bistro.

Zanter Enn 2018 ass en allerdéngs zou. E Méindeg 13. September koum de Bagger. Enn August gouf et den Accord vun der Gemeng, fir d'Gebai kënnen ofzerappen. Et war den eenzegen Duerfcafé zu Äischer. An et war, sou gëtt gesot, ee vun den eelste Bistroen hei am Land. Eng ronn 250 Joer hätt d'Gebai gehat. Sou munche Stuerm huet de Bistro iwwerlieft. A kéinten d'Mauere schwätzen, hätten des sou munches z'erzielen.

2010 sinn d'Gemengeresponsabel zesumme mat Experte vu Sites et Monuments sech de fréiere Bistro ukucke komm. Et goung drëms ze decidéieren, wat fir eng Haiser um kommunale Plang kéinte geschützt ginn. Dëst am Kader vum Ausschaffe vum neie PAG.

D'Lëtzebuerger Eisebunn plangt dës Barrière an der Strooss "Ënnescht Duerf" genannt, ewechzekréien. Am Plaz soll eng Unterfürung kommen. 4 Zich fuere pro Stonn hei zu Äischer duerch.

Dësen Duerfbistro zu Äischer gehéiert elo mol der Vergaangenheet un.