Et ass frustrant, wann en Urteel just geschriwwe gouf fir d‘Galerie an een et net exekutéiert kritt.

Esou reagéiert d‘Procureur général d‘Etat Martine Solovieff op d‘Affär Kiesch. De Jean-Marc Sirichai Kiesch war jo am Joer 2000 hei am Land wéinst Mord verurteelt ginn, war 16 Joer laang op der Flucht, éier en a Spuenien festgeholl gouf. D‘Spuenier wollten de Mann net ausliwweren. Leschte Freideg koum och d‘Nouvelle, datt de Mann op fräiem Fouss ass.

D‘Martine Solovieff huet preziséiert, datt d‘Geriicht zu Madrid sech als net zoustänneg erkläert huet fir Mineuren. De verurteelte Kiesch war den Ament vun der Dot effektiv e puer Stonne viru sengem 18. Gebuertsdag. Hei am Land kann ee vu 16 Joer un – jee no Strofdot – wéi en Erwuessene verurteelt ginn. A Spuenien ass dat anescht an dowéinst kënnt d‘Affär Kiesch elo do virun e Jugendstrofgeriicht.

Et gëtt zwar eng "Décision-cadre", datt an der Europäescher Unioun d‘Urteeler unerkannt ginn. Allerdéngs och mat der fakultativer Klausel, sou d‘Procureur général d‘Etat, datt een dat net muss maachen am Fall vun engem Mineur an enger anerer Gesetzgebung.

Et wär nach net definitiv eriwwer, resuméiert d‘Madamm Solovieff. Mä et hätt ee gemengt, datt ee scho misst reagéiere mat engem neien europäeschen an internationalen Haftbefeel, fir eng Chance ze hunn, de Mann heihinner ze kréien, wann hien d‘Land géif verloossen.