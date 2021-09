Wéi de CGDIS mellt, hat et e Mëttwoch den Owend, respektiv an der Nuecht op en Donneschdeg, e puer Mol gerabbelt op eise Stroossen.

Ugefaange géint 16.45 Auer um CR119 op der Héicht vum Stafelter. Do ass en Auto um Dach gelant an et gouf ee Blesséierten.

Tëscht Réiden an Ell ass um 18.40 Auer e Won an eng Mauer gerannt, woubäi zwou Persounen verwonnt goufen.

An all kéiers ee Blesséierten gouf et och bei Autosaccidenter an der Stad, tëscht Iechternach a Steenem, tëscht Nidderfeelen an dem Wandhaff an tëscht Fréiseng an Uespelt.