Le Luxembourg a officiellement rejoint la Freedom Online Coalition (FOC) par un vote unanime de ses membres. La FOC est une coalition de désormais 34 gouvernements qui collaborent pour faire progresser les libertés en ligne dans le monde entier. La coalition offre un forum aux gouvernements, qui partageant les mêmes idées, afin de coordonner leurs efforts avec la société civile, le secteur privé et d’autres acteurs d’Internet dans le but de soutenir la capacité des individus à exercer leurs droits humains et libertés fondamentales en ligne. La mission et la vision de la FOC sont fondées sur la notion que les mêmes droits humains et libertés fondamentales s’appliquent en ligne comme hors ligne ; une notion pionnière initialement décrite dans la Déclaration de la Haye fondatrice de la FOC en 2011. La Coalition cherche à identifier les meilleures pratiques concernant l’application des obligations et engagements en matière de droits humains dans l’évolution du paysage internet, ainsi que d’attirer l’attention sur les conditions qui minent ces droits. Par le biais du Digital Defenders Partnership, la FOC fournit également une réponse rapide à une série de menaces à la liberté d’Internet, notamment en soutenant des blogueurs et cyber-activistes pour les aider à faire valoir leurs droits humains en ligne dans des environnements répressifs. En devenant membre, le Luxembourg s’engage à défendre et à faire progresser les valeurs de la FOC, telles qu’énoncées dans sa déclaration fondatrice (La Haye, 2011), dans les termes de références (Stockholm 2017) et dans l’Agenda de Tallinn (2014). En rejoignant la FOC, le Luxembourg réaffirme son engagement pour la protection de l’espace civique dans le respect de tous les droits humains, aussi bien civils et politiques, qu’économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Le principe fondamental de l’Agenda 2030 des Nations Unies « leaving no one behind » s’applique aussi bien dans le cyberespace que dans l’espace physique. https://freedomonlinecoalition.com/luxembourg-becomes-the-34th-member-of-the-freedom-online-coalition/