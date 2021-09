An enger Broschür mam Numm "Luxemburg in Zahlen 2021" ginn op 64 Säite déi ënnerschiddlechst Statistiken iwwert de Grand-Duché zesummegefaasst.

Flächennotzung

Am Joer 2020 goufe 84,7% vun der Fläch vum Land fir Akerbau a Bëscher genotzt, 10,1% si bebaute Flächen a 4,5% gi fir de Stroossereseau, d'Schinnennetz asw genotzt.

Awunner

Op den 1. Januar 2021 hunn am Grand-Duché 634.700 Leit gelieft, dorënner 47,2% Auslänner. 2011 louch deen Taux bei 43% an 2001 bei 36,9%.

Liewenserwaardung

Den Ënnerscheed bei der Liewenserwaardung tëscht Fraen a Männer ass an de leschte Joer méi kleng ginn. Frae hunn nach ëmmer méi eng héich Liewenserwaardung mat 84,6 Joer, géintiwwer de Männer mat 80,1, ma virun 30 Joer war deen Ënnerscheed nach méi grouss.

Accidenter

D'Zuel vun Accidenter bei deene Persoune blesséiert goufen ass vun 2019 op 2020 däitlech erofgaangen, vun 988 op 771. Allerdéngs sinn 2020 véier Persoune méi bei engem Accident ëm d'Liewe komm, wéi nach 2019 (26 géintiwwer 22).

Liewensmëttelpräisser

Am Juni 2021 huet e Pond Brout an der Moyenne 2,98€ kascht zu Lëtzebuerg, 1 Kilo Äppel 3€ an e Liter frësch Mëllech 1,49€.

Déi gréisst Employeuren

De Staat bleift mat 31.049 Beschäftegten de gréisste Patron hei am Land. Bei der Groupe Post Luxembourg schaffe 4.620 Leit a bei den CFL 4.580. Do hannendru kommen de Cactus (4.460), Dussmann (4.390) a BGL BNP Paribas (4.050).

Naturalisatiounen

D'Zuel vun den Naturalisatiounen huet hei am Land vun 2019 op 2020 ëm 2.064 Fäll ofgeholl. Waren et der 2019 nach 11.451, sou waren et der 2020 just nach 9.387.

Bestietnesser a Scheedungen

Goufen am Joer 2019 nach 2.143 Koppele bestuet, sou sinn et der 2020 just 1.803 gewiescht. D'Zuel vun de Gläichgeschlechtleche Bestietnesser ass och vun 59 op 39 erofgaangen. Et goufen 2020 allerdéngs och manner Scheedunge wéi nach 2019 (1.447 géintiwwer 1.906).

Gebuerten

Koum een am Joer 2019 nach op 1,78 Kanner pro Fra, sou sinn et der 2020 just nach 1,37. Am Ganze sinn 2020 6.459 Kanner zu Lëtzebuerg op d'Welt komm. D'Mamma waren am Duerchschnëtt 30,9 Joer al bei der Gebuert vun hirem éischte Kand.

Akommes

Am Joer 2019 louch d'Duerchschnëttsakommes pro Stot zu Lëtzebuerg bei 6.475€. 2018 waren et 6.112€ an 2010 5.118€.

Immatrikulatiounen

Bei den Neiumeldunge vun Autoe gouf et 2020 eng Baisse vun 18% am Verglach mam Joer virdrun. Zejoert goufen 52.279 nei Gefierer ugemellt, 2019 waren et der 62.982.

An der selwechter Period goufen awer 14% méi Motorrieder ugemellt.

Wat d'Marken ugeet, do bleift Volkswagen d'Nummer 1 zu Lëtzebuerg, mat engem Maartundeel vu 14%. Hannendru komme BMW mat 10,3 an Audi mat 8,7%.

Wunnengen

Huet 2010 eng Wunneng nach am Duerchschnëtt 322.336 € kascht, sou waren et 2018 472.656€ an 2020 si mer scho bei 591.661€. De m2-Präis ass vun 3.937 € am Joer 2010 op 7.415 € am Joer 2020 geklommen.

Fluchhafen

Reese war d'lescht Joer éischter schwiereg, do verwonnert et och net, dass um Lëtzebuerger Fluchhafen manner Gäscht passéiert sinn, wéi nach 2019. Fir genee ze sinn, waren et der 2.969 manner.

Bëschstierwen

Eise Bëscher geet et net gutt. Dat weisen och déi rezent Zuele vum Statec. Heiran heescht et, dass 53,9% vun de Beem am Grand-Duché staark beschiedegt sinn. Am Joer 2000 waren et just 23,4%. Just nach 14% vun de Beem hei am Land si kärgesond.