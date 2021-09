Den Analyselabo Bionext Lab beschwéiert sech zanter Juni, dass d'Campagne ëm de Large Scale Testing nëmme vun engem Labo duerchgefouert gëtt.

Esouwuel um nationalen, wéi och um europäesche Plang wëll de Labo elo juristesch géint de Lëtzebuerger Gesondheetsministère virgoen. Dat huet den Direkter vum Laboratoire en Donneschdeg de Moien annoncéiert.

Hie reprochéiert dem Staat, am Kader vum Large Scale Testing, engem Laboratoiresgrupp en onfairen Avantage verschaaft ze hunn. Dat well keng fair an transparent Appels d’offres gemaach goufe fir den LST z‘assuréieren. An domat hätt net nëmmen Bionext Lab eng Chance geholl kritt, fir eventuell beim LST matzemaachen, mä doduerch hätt sech och d‘Struktur vum Marché an domat d‘Konkurrenzsituatioun zu Lëtzebuerg nohalteg verännert.