An der Vergaangenheet gouf d'Approche kritiséiert, datt d'Covid-Taskforce, déi d'Konzept vum LST mat ausgeschafft hat, och de Bilan gezunn huet.

Zanter dem 15. September ass de Large Scaling Testing eriwwer. Den Ament wier d'Santé nach amgaangen, déi lescht Zuelen zesummenzeschreiwen, sou de Virolog Thomas Dentzer en Donneschdeg de Moien am RTL-Interview. An da géif e Kassensturz gemaach ginn, wéi vill d'Campagne vun de Massentester schlussendlech kascht huet.

Sécher wier, sou de Vertrieder vun de Santé, datt een ënnert dem maximale Budget bliwwe wier. Virun allem, well d'Testkapazitéiten net all ausgenotzt goufen. Ze Lescht louch d'Participatioun bei 50 Prozent. An den zwou éischte Phasen an der Moyenne souguer nëmme bei ëm déi 30 Prozent.

Den Thomas Dentzer huet am Interview och annoncéiert, datt d'Santé onofhängeg Experten aus dem Ausland mat enger weiderer Evaluatioun iwwert de Large Scale Testing chargéiert huet. Zil ass et, fir onofhängeg ze kucken, wat de Large Scale Testing fir déi ëffentlech Gesondheet war a wat säin Impakt an der Pandemie war.

PCR-Tester gi weider op Ordonnance vum Dokter an et fuere mobil Equippe eraus, haaptsächlech an den Alters- a Fleegeheemer.