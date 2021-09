Déi jonk Afghanin koum grad nach mat Zäite mat engem Evakuationsvol aus hirem Heemechtsland an ass elo ënnerwee op Lëtzebuerg.

Den Ausseminister Jean Asselborn war dës Woch op Visitt zu Budapest, wou hie sech de Mëttwoch ënner anerem mam Buergermeeschter vun der ungarescher Haaptstad, Gergely Karácsony, gesinn huet.

Den Donneschdeg ass de Minister d'Heemrees ugetrueden an huet um Flughafen zu Budapest déi jonk Afghanin Tahira kennegeléiert. Si hat et - anescht wéi vill aner Leit - Ënn August nach mat Zäiten op een Evakuationsfluch gepackt. E puer Woche souz si zu Ungarn fest, mä den Donneschdeg den Owend kënnt si zu Lëtzebuerg un a kann hir Asylprozedur starten, esou de Minister Jean Asselborn an engem Bäitrag op Facebook.

© Jean Asselborn

"Et gëtt nach mënschlech Liichtblécker am Drama ëm den Afghanistan a mir hëllefen zu Lëtzebuerg, dass se bestoe bleiwen. Déi schéi Säit am Alldag vun engem, dee fir Asyl zoustänneg ass", schreift den Ausseminister Jean Asselborn zu enger Foto vun deenen zwee.

Nom Ofzuch vun den US-Zaldote konnten d'Taliban an Afghanistan iwwerraschend séier Buedem guttmaachen. Mëtt August ass déi afghanesch Haaptstad Kabul gefall. Um Flughafen hu sech dorops hin deels dramatesch Zeenen zougedroen.