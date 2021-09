D'Initiativ gëtt gutt opgeholl. Iwwer 150 Leit si well onbürokratesch geimpft ginn. Fir si ass d'Aktioun eng Chance, déi si gären notzen.

Den Hierscht steet virun der Dier an domat och nees mi héich Infektiounszuelen. D’Wëssenschaft ass sech eens, dass d'Impfung den eenzege Wee zeréck an d'Normalitéit ass. An awer ginn et vill Leit, déi um reguläre Wee keng Invitatioun fir e Vaccin kruten. Si falen duerch de System. Wéi eng Méiglechkeeten hu si, fir sech impfen ze loossen? D’Anne Wolff huet nogefrot.

Jidderee soll d’Chance ob eng Impfung géint Covid-19 hunn. Dat ass d'Devise vun der neier Impfcampagne vu Médecins du Monde zu Bouneweg.

Ronn 50 Leit profitéiere vun der Offer. Si hunn entweder keng Krankekeesskaart, hunn net laang genuch cotiséiert, liewen op der Strooss oder sinn illegal am Land. D'Lynn (Numm geännert) huet e ganze Grupp Leit ugemellt.

"Ech hunn héieren, dass een hei eng Impfung kritt, och wann ee keng Pabeieren huet. Dofir hunn ech meng Bekannten heihi bruecht. Si hu keng Pabeieren an dofir war dat schwiereg."

Bis elo haten di meescht Leit hei nach keng Méiglechkeet, sech impfen ze loossen, och wa si dacks duerch hier perséinlech Situatioun méi vulnerabel sinn. Elo wëlle si sech an di aner protegéieren. Et goufen allerdéngs och Bedenken, wéi zum Beispill beim Mirko (Numm geännert):

"Et huet ee jo vill Rumeuren op de sozialen Netzwierker matkritt, dass Leit schlëmm Niewewierkunge vun der Impfung haten. Ma et probéiert een dann awer, di positiv Aspekter ze gesinn. Bis elo goufe ganz vill Leit geimpft, déi keng Niewewierkungen haten".

Zu Bouneweg gëtt haaptsächlech mat Johnson geimpft. Hei geet eng Piqûre duer fir d'Immuniséirung ze erreechen. Op der Plaz kritt all Persoun och en EU-Impfzertifikat. D'Géraldine Mischo-Schomer, Vizepresidentin vu Médecins du Monde erkläert, wéi dat fonctionéiert:

"Mir créeiren eng Matricule fir dass de Certificat valide ass. Déi gëtt dann an de System agedroen. Di Leit, di bei eis komme, kréien e Certificat, wéi all di aner Leit och“.

D'Initiativ gëtt gutt opgeholl. Iwwer 150 Leit si well onbürokratesch geimpft ginn. Fir si ass d'Aktioun eng Chance, déi si gären notzen.

Di nächst Impfaktioun ass fir Mëttwochs, den 22. September geplangt.