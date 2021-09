Et hat een och schonn an der Vergaangenheet d'Méiglechkeet, fir säin Dossier digital eranzeginn, allerdéngs huet een do e Luxtrust-Zertifikat gebraucht.

Zanter dem 1. August ass dat net méi de Fall.

De Claude Meisch erwaart sech, datt d'Zuel vun den digitalen Demanden nach an d'Luucht geet.

"Bis elo war et esou, datt ongeféier 60 Prozent vun de Residenten hire Studentendossier online gemaach hunn, mä nëmmen 8 Prozent vun den Net-Residenten. Dat erkläert sech doduerch, datt si an der Reegel kee Luxtrust haten an dofir d'Demande nach iwwer Pabeier gemaach hunn. Mir gesinn, datt déi nei Prozedur schonn e grousse Fortschrëtt bruecht huet.

Bis elo si fir dat lafend Semester 10.000 eran a just 7 sinn der dovunner nach op Pabeier erakomm. Also hu mer nach eng Kéier e grousse Schratt a Richtung Digitaliséierung vun deem ganze Prozess vun de Bourssen a vun de Prête gemaach."

De Claude Meisch iwwer Studenteprêten

Dës nei Prozedur gouf vun de Ministèrë fir Digitaliséierung a fir Héichschoul a Recherche ausgeschafft, zesumme mam Centre des techologies de l'information de l'Etat an op Initiative vun der Spuerkeess. Déi aner Banke sinn nach net am Boot, mä de Claude Meisch rechent domadder, datt dat allerspéitstens an zwee Joer de Fall ass.

Weider Informatioune ginn et op MyGuichet.lu.

Hei dat offiziellt Schreiwes

La digitalisation des prêts étudiant par Blockchain: une nouvelle étape vers la digitalisation intégrale des aides financières de l'État pour études supérieures (16.09.2021)

Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche / ministère de la Digitalisation

Le 16 septembre 2021, Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, ont présenté la nouvelle procédure de demande des prêts étudiant accordés par l'État luxembourgeois.

Le caractère novateur de cette démarche, dont la phase pilote a démarré le 1er août, réside dans le fait que le demandeur des aides financières pour études supérieures de l'État pourra, après accord du ministère responsable, solliciter son prêt auprès de sa banque par voie électronique de manière entièrement sécurisée et traçable. Jusqu'à présent, le demandeur a toujours dû se rendre en personne dans une agence. Ce déplacement est particulièrement contraignant lorsque le demandeur suit des études à l'étranger.

«La digitalisation du prêt étudiant apporte une simplification considérable pour l'étudiant: un gain de temps – plus de déplacement à la banque nécessaire – et une mise à disposition instantanée du prêt, indépendamment du lieu d'études. De plus, cette démarche offre une sécurité complète contre la fraude», a expliqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch.

La nouvelle démarche de demande du prêt étudiant par voie entièrement digitale met en œuvre la technologie innovatrice de la Blockchain et est le fruit de la collaboration de deux ministères avec un partenaire du secteur financier, à savoir la Spuerkeess, jouant dans ce contexte le rôle de «banque-pilote». Progressivement, et au plus tard pour la rentrée académique 2023/2024, cette procédure, qui constitue une nouvelle étape vers la digitalisation intégrale des aides financières de l'État pour études supérieures, sera adoptée par toutes les banques conventionnées.

De son côté, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, a souligné le caractère exemplaire de cette collaboration qui repose sur une nouvelle technologie. La Blockchain facilite la communication entre acteurs publics et privés concernés qui ont tous accès à la même information actualisée.

«Il s'agit d'un projet phare de la Blockchain du secteur public illustrant parfaitement comment une nouvelle technologie peut faciliter la vie des citoyens, dans ce cas précis celle des étudiants. La technologie Blockchain assure que la coordination entre acteurs public et privé se fasse de manière sûre et sécurisée», a déclaré le ministre Hansen.

Dans ce contexte, il a également rappelé le projet EBSILUX auquel participe le ministère de la Digitalisation et qui est le fruit d'un appel à projets européen. EBSILUX vise à développer une solution pour fournir des diplômes numériques d'études supérieures dont l'authenticité pourra être contrôlée automatiquement sur une plateforme interopérable.