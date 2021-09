No der Grondschoul e Mëttwoch an de 7ièmes-Klassen en Donneschdeg, ass et um Freideg Rentrée fir de ganze Rescht am Secondaire.

Méi wéi 49.000 Jonker sinn dëst Joer an den am ganze 47 ëffentlechen a private Lyçéen oder Formatiouns-Centren ageschriwwen. Am meeschte sinn et der am Lycée technique du centre, mat 2028. 5003 Enseignante këmmeren sech iwwregens ëm déi Jonk, dovunner si knapp 55% Fraen.