D'Funktioun vun de Clercen, déi bei de 36 Notairen am Land schaffen, ass kee reglementéierten Beruff, mä dat soll sech änneren.

Vun dëser Rentrée un, gëtt am ECG de BTS-Brevet "Assistant Juridique" enseignéiert, deen ënnert anerem op d'Funktioun vun engem Notaires-Clerc soll preparéieren. Esou eng Ausbildung gouf et bis dato hei am Land net. Fir dëse BTS muss z.B. och e praktesche Stage vun engem Semester gemaach ginn, deen an enger Notaire-Etüde ka sinn.

Bis ewell ass et den Notairë fräi gestallt, e Clerc ze rekrutéieren, deen dem Profil entsprécht, dat si fir hir Etüd brauchen.

Déi meescht Clercen, déi aktuell exerzéieren, hunn en Droitsdiplom, respektiv si Candidat-Notaire an hunn och Notairesformatiounen an der Belsch oder a Frankräich matgemaach.

Vill Clercen, déi schonn laang Joren dëse Beruff hunn, hunn e professionelle Parcours, dee se fir dës Funktioun forméiert huet.

Dat schreiwen d'Ministeren Tanson a Meisch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierten Bauler an Arendt.