Den nationale Gesondheetslabo huet an der Woch tëscht dem 30. August an 5. September 302 Corona-Prouwen analyséiert, vun am Ganze 573 Neiinfektiounen.

D'Delta-Variant ass komplett dominant zu Lëtzebuerg, dat mat elo schonn 100% vun den analyséierte Prouwen. Dobäi mécht d'Stamm-Mutatioun B.1.617.2 73,4 Prozent vun de Fäll aus an d'Versioun AY.12 9,9 Prozent. Bei den AY-Linne gouf et an 23,5% e sougenannten Impfduerchbroch, also datt och Leit krank goufen, déi geimpft waren.

De Communiqué



In Woche 35/2021 untersuchte das LNS 302 luxemburgische Proben (von 573 Gesamtfällen im Großherzogtum Luxemburg). Dies übertrifft die Mindestabdeckung (10 %) und erreicht den vom ECDC empfohlenen Mindestprobenumfang (293).

Alle Proben aus Woche 35/2021 wurden der Delta-Variante zugeordnet. Die Überwachung ergab, dass die Elternlinie B.1.617.2 weiterhin am häufigsten vorkommt (73,4 %), gefolgt von AY.12 (9,9 %). In Bezug auf die Zielgruppen wurden AY-Linien in 23,5 % der Fälle eines Durchbruchs nach der Impfung gefunden.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/