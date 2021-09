De Premier Xavier Bettel an de Vize-Premier François Bausch hunn um Freideg den nationale Krisenzenter ageweit.

Dësen Zenter ass a kierzester Zäit operationell am Fall vun enger Kris. Hei kann d'Krisenzell an enger sécheren Ëmfeld schaffen. 4 Säll si spezifesch reservéiert fir d'Gestioun vun enger Kris. Den Zenter huet 20.500.000 Euro kascht.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Inauguration du Centre national de crise à Senningen (17.09.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Service de la communication de crise En date du 17 septembre 2021, le Premier ministre et ministre d'Etat, Xavier Bettel, Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, en présence des responsables du Haut-Commissariat à la Protection nationale et des responsables de l'Administration des bâtiments publics, ont inauguré le Centre national de crise à Senningen.

Convaincu de la nécessité de disposer d'un lieu pour gérer une crise d'envergure, le Premier Ministre a chargé le Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN) et l'Administration des bâtiments publics avec la planification du Centre national de crise sur le site du Château de Senningen. De même, le HCPN a également la mission de veiller à la mise en place et au fonctionnement de cet endroit.

Le nouveau CNC répond aux critères suivants :

être opérationnel en temps de crise endéans un laps de temps court,

disposer d'une infrastructure sécurisée et des équipements nécessaires pour gérer une crise,

permettre aux membres de la cellule de crise de travailler dans un environnement sécurisé,

être facilement accessible et opérationnel 24/24h et 7/7 jours.

Le programme a été élaboré en étroite collaboration avec le HPCN et le Centre des technologies et d'information de l'Etat (CTIE). Le bâtiment rassemble en un lieu les différents services du HCPN, anciennement répartis sur 4 sites. En cas de gestion de crise, le nouveau CNC peut accueillir jusqu'à 105 personnes.

4 salles sont particulièrement réservées à la gestion d'une crise et sont équipées avec les moyens de communications les plus récents. De même, ces salles permettent également aux directions de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) d'établir des connexions directes avec les Centres de commandement de la Police et du CGDIS.

Les travaux dont le coût global s'élève à 20'500'000 EUR ont débuté en 2018. La mise en service et l'emménagement du HCPN ont eu lieu en mai 2021.