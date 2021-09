An der Nuecht op e Samschdeg war der Police kuerz virun Hallefnuecht e Geeschterfuerer op der A1 a Richtung Däitschland gemellt ginn.

Wéi d'Police mellt, haten an der Nuecht op e Samschdeg 6 Autoschaufferen ze vill gedronk an hunn dofir hire Führerschäi missen ofginn.

Kuerz no Hallefnuecht war op der A1 a Richtung Däitschland e Geeschterfuerer ënnerwee. Kuerz virun der Grenz zu Waasserbëlleg ass de Chauffer an den Unhänger vun engem Camion geknuppt. Den Alkoholtest vum Chauffer war positiv a säi Führerschäin dowéinst dann och fort.

E weidere Führerschäi gouf da géint hallwer zwou an der Stad ofgeholl. Dat well den Alkoholtest positiv war an de Chauffer op der Héicht vum Pont Adolphe iwwert eng Rout Luucht gefuer war.

Géint zwou Auer ass e Chauffer zu Käerjeng ugehale ginn, deen ze vill gedronk hat. Op Nofro bei de franséischen Autoritéite koum eraus, dass de Mann iwwerhaapt kee Führerschäi méi huet. Hien huet säin Auto dann och musse stoe loossen.

Weider 4 Führerschäiner goufen dann tëscht 3 a 5 Auer e Samschdeg de Moien agezunn. Dat zu Rodange, zu Esch-Uelzecht an an der Stad.