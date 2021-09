Op mannst 321 Mënschen, dorënner 82 Lëtzebuerger, hu wärend dem Zweete Weltkrich hiert Liewen am SS-Sonderlager zu Hinzert gelooss.

Ronn 40 Leit waren fir d'Commemoratioun beim fréieren Hinzerter Konzentratiounslager zesummekomm. No enger Mass goufen d'Nimm vun den 82 Lëtzebuerger virgelies, déi hei am Lager hiert Liewe gelooss hunn. E ganz emotionalen Ament fir den Albert Worré. Säi Papp war ee vun den 21 Resistenzler, déi 1944 vu den SS-Zaldoten erschoss goufen. Fir hien ass dës Gedenkfeier immens wichteg.

Albert Worré:

“Et ass ganz gutt, dass dës Feier och vun den Däitschen organiséiert gëtt. Dat ass eng gewëssen Satisfaktioun, déi d’Leit alleguer hei hunn.”

Erënneren an aus Feeler leieren. Dat wier besonnesch wichteg, wann een un d’ Aktualitéit denkt, fir dass esou eppes sech net eng Kéier widderhëlt.

Marcel Lamy, Amicale des Anciens de Hinzert:

“Op der anerer Säit si mir mengen ech och verflicht fir d'Erënnerung un déi Leit, déi hei gestuerwen sinn, déi hei gelidden hunn, déi sech agesat hunn an der Resistenz fir eis, fir dass mir rëm kënnen a Fräiheet an a Sécherheet liewen, fir dass déi net solle vergiess ginn. Wa mir se eng Kéier bis vergiessen, da stierwe se fir zweet. An dann ass et eriwwer.”

Fir de Marcel Lamy ass et e perséinleche Moment. Säi Papp ass 1942 op Hinzert komm. Hien huet d’Lager awer iwwerlieft.

Marcel Lamy:

“Hien hat eben déi Chance. Am Ufank, déi déi méi fréi verhaft gi sinn, déi kruten eng bestëmmten Zäit, déi se missten ofsetzen an du konnte si rëm goen. Dat war dono net méi de Fall. Mäin Papp wor Bréifdréier. Hien hat mat verschiddene Bréifdréieren am Éislek e Netz, wou si de Jongen, déi verstoppt ware bei private Leit, Päck bruecht hunn.”

Vu 1939 bis 1945 ware méi wéi 13.000 Männer zu Hinzert am sougenannten SS-Sonderlager. Vill vun hinne goufe vun hei aus an aner Konzentratiounslager bruecht a sinn do verstuerwen. Dorënner vill Lëtzebuerger, franséisch, belsch an hollännesch Resistenzler.