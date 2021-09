Den Numm Bertrand vu Mënsbech steet fir 4 Generatioune Lëtzebuerger Kräizermecher.

Griewer aus Pierre Bleue oder Marber mat hirer Ënnerschrëft drop, fënnt een op all Kierfecht. Beim Bau oder der Dekoratioun vun Haiser hätt de Marber och net u Popularitéit verluer, an dat huet een haut um Intressi un der Porte Ouverte gesinn.

Hei de Sitt Porte-Ouverte an de Betriber

Wäit ewech vu gro, donkelgro, schwaarz gesprinselt oder vieux rose. Marber a Marber a Steen ass dräierlee; a firwat deen ee besser bei ee passt wéi deen aneren, erkläert de Stéphane engem mat Liichtegkeet. Kee Wonner; hien ass dee jéngste Bertrand, déi 4. Generatioun Kräizermecher, déi en haut Marbrier nennt.

Stéphane Lenert, déi 4. Generatioun an der Direktioun:

...am Jumm war hien effektiv, haut...wann ee bei si virwëtze kënnt, wëllt ee kee Kaffiskränzchen, mee Fakten an Informatiounen. Hiren Job ass nämlech net just een, dee Kraaft freet, mee och e präzisen, bei deem Fangerspëtzegefill gefrot ass, Engagement a Passioun.

Monique et Simon Jung, Fils zënter 2 Méint beim Bertrand:

An hirer Branche boomt et trotz Kris, oder villméi wéinst der Coronakris, d'Leit wiere vill doheem a wéilte frësch maachen. Eng Penurie u Matière Première kennt de Marbrier net - Steng gëtt et ëmmer an iwwerall; eleng hei leie 50 verschidden Zorten, dat exotescht kéim aus Brasilien oder Indien, ouni Kanneraarbecht a mat niddregem CO2 footprint. Villes gëtt och aus europäesche Carrièrë op Mënsbech bruecht, wéi déi belsch Pierre Bleue. Déi war an ass deels haut nach de Bestseller fir op de Kierfecht. De Betrib liwwert net just d'Material, mee och de kreative Savoir faire. Sur Mesure, natierlech, den Design.

Nathalie Gomez, Responsabel fir d'Kierfechter:

Geld war haut weider keen Thema.. Wann een eppes Renges wëllt, eppes perfekt carrara Wäisses, oder genee deen ee Veinage, muss ee bezuelen. E puer zéngdausend Euro e Block, un deem de Sculpteur sech da kann austoben.