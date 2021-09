Bannent 2 Deeg gouf d'Petitioun iwwer 4.500 Mol ënnerschriwwen.

Eng Petitioun, déi sech géint en obligatoresche Corona-Vaccin ausschwätzt, huet bannent nëmmen 2 Deeg den néidege Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften erreecht.

Zil vun der Petitioun ass et, datt d'Covid-Impfung net obligatoresch gëtt fir d'Bierger an ze evitéieren, datt et zu Diskriminatiounen tëscht geimpften an net geimpfte Persounen kënnt.

40 Deeg laang ass d'Petitioun nach um Site vun der Chamber, an huet wéi gesot schonn déi iwwer 4.500 Ënnerschrëfte kritt, déi néideg sinn, fir datt an der Chamber driwwer debattéiert gëtt.