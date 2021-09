En 21 Joer jonke Mann vu Rippweiler huet e Sonndeg den Owend en Accident op der N24 tëscht Useldeng a Rippweiler-Barrière net iwwerlieft.

Kuerz no 21.15 Auer war en Automobilist op der N24 vun der Streck ofkomm an ass lénkssäiteg an 2 Beem gerannt. De Won huet sech doropshin iwwerschloen a koum an engem Maisfeld un d'halen. Et waren 3 Persounen am Auto, vun deenen en 21 Joer jonke Mann vu Rippweiler net iwwerlieft huet.

Déi zwou aner Persoune goufe schwéier verwonnt a koumen an d'Spidol, wouvunner eng direkt huet mussen noutoperéiert ginn.

Nieft de Pompjeeë vun Useldeng a Réiden, grad ewéi den Ambulanze vu Réiden a Lëntgen, war och de Samu op der Plaz.

