Déi gëtt vum 8. November bis de 5. Dezember hei am Land gemaach.

Zil vum Recensement wier et, Donnéeën iwwer Leit, Stéit a Logementer ze sammelen. Informatiounen, déi wichteg wieren, fir statistesch Analysen ze maachen, huet de Wirtschaftsminister Franz Fayot de Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz betount.

© Claudia Kollwelter / RTL

All 10 Joer gëtt e Recensement gemaach an ass gesetzlech festgehalen. De Statec schafft heifir zesummen mat guichet.lu an de Gemengen. Covid-bedéngt ass d'Vollekszielung dëst Joer zweemol verluecht ginn. De Recensement gëtt iwwregens an hybrider Form gemaach, also souwuel an digitaler wéi och a Pabeier-Form. All Stot kritt per Post e Code geschéckt, fir d'Formulairë via guichet.lu auszefëllen.