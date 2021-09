De 15. Abrëll zejoert koumen 12 Mannerjäreger aus griichesche Refugiécampen op Lëtzebuerg.

Eng Première fir de Grand Duché an och fir d'Caritas, déi sech zënterhier em déi Jonk këmmert an d'Tutelle huet. 8 Educateure suerge fir eng Betreiung ronderëm d'Auer vun de Mannerjäregen an engem Foyer zu Munzen.

Entretemps hu se gutt Franséisch an och e bësse Lëtzebuergesch geleiert. Wéi geet et dëse Jugendlechen tëscht 12 a 17 Joer, déi ouni hir Elteren aus hiren Heemechtslänner Afghanistan a Syrien hu misste fort an op hirer laanger Rees vill erlieft hunn.

Wéi leeft hiren Alldag an dëser neier Gemeinschaft, enger Zort WG, of? Wéi hu se hiert éischt Schouljoer a Lëtzebuerger Schoulen erlieft a wéi d'Pandemie sou wäit fort vun doheem, vu Frënn a Famill? A wéi stelle si sech hir Zukunft vir. Am Reportage komme si eng éischte Kéier zu Wuert.