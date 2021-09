Wéi d'Police mellt, hu Foussgänger an engem Bësch tëscht der Industriezon Solupla an dem CR304, Héicht Réiden/Biekerech, eng makaber Decouverte gemaach.

Si hunn eng blo Tut mat Gedäerms vun engem männleche Rand fonnt. Wéi d'Police präziséiert, wieren an der Tut eendeiteg Unzeechen dofir ze fannen gewiescht.

An deem Kader ass et den Appell, wien e männlecht Kallef oder e jonke Stéier vermësst. All Informatioun iwwert d'Decouverte ass fir d'Réidener Police um 244921000.