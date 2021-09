Ëmmer méi Mënschen zu Lëtzebuerg sinn immun géint de Coronavirus. De gréissten Deel duerch d’Impfung.

Vun ugangs Mee bis de 15. September 2021 sinn am Kader vum Large-Scale-Testing am Ganze 24.652 serologesch Tester als representativen Echantillon duerchgefouert ginn. Am Mee 2021 goufe bei 34 Prozent vun de Leit Antikierper géint de Sars-CoV-2 nogewisen. Elo am September louch den Taux bei 87 Prozent. Well awer virun allem Persoune sech op Antikierper teste loossen, déi geimpft sinn, misst een dovun ausgoen, datt éischter knapp 78 Prozent vun der Populatioun iwwer 6 Joer immun géint Covid-19 sinn, esou den Dr Tom Dentzer, Virolog bei der Santé.

Zum Verglach: No der éischter Well am Mee 2020 goufen an der Convince-Etüd 2,6 Prozent vun der Populatioun positiv op Antikierper getest.

Blo ass d'Zuel vu Neiinfektioune pro Dag. Gréng ass den Deel vun der erwuessener Populatioun, déi geimpft ass. Rout sinn d'Persounen iwwer 6 Joer, déi Antikierper hunn.

Vun der erwuessener Populatioun sinn zu Lëtzebuerg den Ament ronn 75 Prozent geimpft, esou d' Zuele vum European Centre for Disease Prevention and Control.

Niewewierkunge vum Vaccin

Mëttlerweil goufen zu Lëtzebuerg 773.945 Dosisse versprëtzt (Stand 6. September 2021). Am aktuelle Rapport vun der Pharmacovigilance ginn 1.864 Fäll gemellt vu Niewewierkungen no enger Impfung. 99 Persoune goufen no enger Impfung hospitaliséiert. A 15 Fäll waren d' Persounen an akuter Liewensgefor. A 9 Persoune sinn no enger Impfung gestuerwen.

Hei fannt Dir de ganze Rapport.