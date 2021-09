78 Prozent vun de Residenten zu Lëtzebuerg sinn der Meenung, datt d'Mënscherechter hei am Land respektéiert ginn.

Dat ass ee Resultat aus engem Sondage, deen d'ONG Frères des hommes bei TNS Ilres an Optrag ginn hat.

Am Sondage geet et ëm eng ganz Rei verschidde Sujeten, zum Beispill och ëm de Klima, ëm d'Inegalitéiten tëschent Mann a Fra an eben d'Mënscherechter.

Datt 78 Prozent vun de Residenten fannen, datt déi hei am Land respektéiert ginn, bedeit awer anengems, datt all Fënneften der Meenung ass, datt d'Mënscherechter zu Lëtzebuerg net respektéiert ginn.

D'Resultater vun dësem Sondage well Frères des Hommes mat all aneren ONGen oder Associatiounen zu Lëtzebuerg deelen, fir datt och si vun dësen Informatioune kënne profitéieren.

Op Basis vun de Resultater huet Frères des Hommes hir eege Strategie zum Beispill schonn adaptéiert.