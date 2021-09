Et sinn Asätz wou et net zu Kämpf kënnt, also „missions non-combattants“.

Et geet all Kéiers drëms Leit sur place ze forméieren, respektiv fir Satellitten-Technik ze installéieren an ze bedéngen. Déi zwou Missiounen déi zäitlech begrenzt sinn, kaschten den Arméi-Budget maximal 210.000€.