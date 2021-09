D'Gemeng Diddeleng informéiert déi betraffe Leit, dass vun 13 Auer un e Waassertank zur Verfügung steet.

Wéi Diddelenger Gemeng an engem Schreiwes matdeelt, hunn déi gerued Hausnummeren an der Rue Pasteur zu Diddeleng den Ament kee Waasser, dat wéinst engem Schued un enger Haaptleitung. Méi genee betrëfft et d'Wunnengen tëscht der Rue Révérend Père Jacques Thill an der Rue Curie.

D'Stad Diddeleng géif sech ëm de Problemer këmmeren an d'Leitung géif den Ament gefléckt ginn. Vun 13 Auer u steet fir déi betraffen Awunner e Waassertank op der Héicht vun der Nummer 2 an der Rue Curie. Hei kann ee sech mat Drénkwaasser zerwéieren.

Hei d'Schreiwes vun der Diddelenger Gemeng

Coupure d’eau et citerne d’eau potable à disposition

En raison d’une fuite sur la canalisation principale, une coupure d’eau est en cours qui concerne les habitations de la rue Pasteur côté pair, entre la rue Révérend Père Jacques Thill et la rue Curie. La Ville de Dudelange déploie tous ses efforts pour réparer au plus vite la canalisation. En attendant, elle met à disposition une citerne d’eau potable où les habitants concernés peuvent venir se servir dès 13h au niveau du 2, rue Curie.

Merci de votre compréhension.

------------

Kee Waasser an der rue Pasteur

Wéinst engem Schued un der Haaptleitung, hunn d'Awunner an der Rue Pasteur (grued Hausnummeren) tëscht der rue Révérend Père Jacques Thill an der rue Curie, aktuell kee Waasser! Déi zoustänneg Servicer vun der Stad Diddeleng sinn amgaangen d'Leitung ze flécken. Fir déi betraffen Awunner steet vun 13:00 Auer un, op der Héicht vun der Nr 2 rue du Curie ee Waassertank zur Verfügung, wou si kënne Waasser siche goen! Merci fir äert Versteesdemech!