Mat 117 Entreprisen goufen et méi Faillitten am Juli, wéi am August, an deem et 63 Faillitte gouf.

Domadder bleiwen d'Faillitten am Verglach mam selwechten Zäitraum 2020 relativ onverännert. Entreprisen, déi am stäerkste vun de Faillitte betraff sinn, sinn am Juli Holding-Firmen a Firmen, déi Fonge placéieren. Am August ass et och nach deels de Commerce. Hei de komplette Communiqué vum Statec!