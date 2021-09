Dräi Autosaccidenter an ee Pompjeesasaz op der Place Clairefontaine. Dat ass d'CGDIS-Bilanz vum Dënschdeg de Mëtteg.

De CGDIS mellt den Dënschdeg am Nomëtten dräi Accidenter, bei deenen am Ganze véier Mënsche blesséiert gi sinn. Deen éischte Virfall gouf et géint 11.45 Auer op der N1 tëscht Wecker an dem Potaschbierg. Hei waren een Auto an ee Moto net laanschtenee komm. Eng Ambulanz aus Jonglënster a weider Rettungsdéngschter aus Biwer a Manternach waren op der Plaz.

Ëm 13.37 Auer huet et op der N12 zu Dondel a Richtung Buer geknuppt. Zwee Autoe waren an den Accident involvéiert, eng Persoun gouf blesséiert. Eng Ambulanz aus Lëntgen an de CIS vu Kielen ware sur place.

Zwee weider Blesséierter gouf et géint 15 Auer op der N11 vun Dummeldeng a Richtung Waldhaff. Och hei waren zwee Autoen anenee geknuppt. Zwou Ambulanze waren do, eng aus der Stad an eng vu Lëntgen.

© RTL / Domingos Oliveira

An der Stad selwer war op der Place Clairefontaine géint 14.30 Auer eng méi lass. Et war Damp an enger Strooss gemellt ginn. D'Pompjeeën an eng Ambulanz sinn op d'Plaz gefuer. Blesséierter gouf et keng.

De Méindeg den Owend géint 17 Auer gouf et ausserdeem nach een Accident tëscht zwee Autoen an der Rue de Bous zu Éiter. Ee vun de Bedeelegten hat ze vill gedronk - säi Fürerschäi gouf agezunn. D'Automobilistin vum anere Won gouf liicht blesséiert. Si gouf nach op der Plaz versuergt.