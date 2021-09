Géint 17.25 Auer koum op der RN31 tëscht Diddeleng a Keel zu enger Kollisioun vun 2 Autoen, eng Persoun gouf blesséiert.

Ëm déi nämmlecht Zäit gouf et och nach en Accident zu Bartreng, och hei ass eng Persoun blesséiert ginn.

Géint 21.30 Auer krute sech an der Escher Strooss zu Gaasperech zwee Autoen ze paken. Wéi e Mann bei der rouder Luucht gewaart huet, ass him een Automobilist hannendrop gefuer. Doropshin ass deen éischten Auto e puer Meter iwwer d'Kräizung mat der Rue Henri Pensis geflunn. De Mann gouf am Auto ageklemmt an huet misse vun de Rettungsdéngschter gebuerge an an d'Spidol bruecht ginn. Den Alkoholtest vum Automobilist, dee schëlleg war, ass positiv ausgefall. Ënnert anerem war de Samu op der Plaz.