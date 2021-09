E Mëttwoch de Moie koum et um CR116 zu engem Accident. D'Strooss war wärend den Opraumaarbechte gespaart.

De Chauffer hat an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Won verluer an ass am Gruef gelant. Hie gouf dobäi blesséiert a koum an d'Spidol.