Eng 850.000 Leit waren um Fun um Glacis. Dee Bilan huet d'Stad Lëtzebuerg de Mëttwoch de Moien um City Breakfast gezunn.

Allgemeng wier de Programm "Stad lieft", deen de Summer iwwer organiséiert gouf, gutt gelaf. E besonnesch grousse Succès gouf bei der "Kiermes wéi fréier" observéiert.

Donieft war et um City Breakfast den Opruff, fir bei der grousser Vollekszielung ze hëllefen. Eng 500 Leit gi gesicht, fir virun allem deene Bierger a Biergerinnen ze hëllefen, déi de Recensement net esou gutt online ausfëlle kënnen. Fir matzemaachen, muss ee volljäreg sinn an op d'mannst eng vun den offizielle Sprooche kënnen.

Am Kader vun der Mobilitéitswoch goufe Projete wéi de Pedibus en place gesat. Hei hu sech awer an der Summervakanz méi Kanner ugemellt wéi der bei der Rentrée effektiv matgemaach hunn. An zwou Schoulen um Cents an zu Bouneweg kënnen d'Kanner mat Accompagnateuren an d'Schoul trëppelen. Domadder soll verhënnert ginn, dass ze vill Autoe virun de Schoule sinn. Bis ewell maachen 20 Kanner mat, hei erhofft ee sech bis d'Allerhellegevakanz nach weider Inscriptiounen.

Ausserdeem gouf am Kader vun der Mobilitéitswoch, déi grad ass, och de Vel'oh-System ausgebaut. Mat den elektresche Vëloen, déi een op Statiounen ausléine kann, kann een elo och méi Gemenge ronderëm d'Stad erreechen an de Vëlo do nees ofginn.