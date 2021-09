Mannerjäreg Schüler brauchen awer eng schrëftlech Autorisatioun vun den Elteren. Volljäreg Schüler kënnen dee Formulaire selwer ënnerschreiwen.

E Freideg ass erëm e Klimastreik. D’Organisateure vun der Manifestatioun Youth for climate si sech mam Educatiounsministère doriwwer eens ginn, wéi d’Absencë gereegelt ginn. Schüler kënnen e Formulaire ausfëllen, dee vun den Elteren ënnerschriwwe gëtt. Volljäreg Schüler kënnen e selwer ënnerzeechnen.

D’Schüler an der Stad däerfen dann no der zweeter Stonn d’Schoul verloossen, fir um 10 Auer Moies op der Gare ze sinn. Schüler aus Schoulen ausserhalb vun der Stad kënnen d’Schoul schonn no der éischter Stonn verloossen.