Déi Gréng hunn de Mëttwoch de Moien zum Start vun der politescher Rentrée eng Pressekonferenz aberuff.

Et ass net den Ament, fir ze polemiséieren a schonn nei Walprogrammer ze schreiwen, mir sinn eréischt an der Hallschent vun dëser Legislaturperiod. D'Regierung huet nach Zäit, fir sech konsequent fir méi Klimaschutz, fir méi sozial Gerechtegkeet a fir méi Wunnraum anzesetzen. Dat sot déi duebel Spëtzt vun der grénger Partei de Mëttwoch de Moien op hirer Rentrées-Pressekonferenz.

Bis 2023 wier et zum Beispill net just d'Hoffnung, mä eng konsequent Fuerderung un d'Regierung, fir eng Reform vun der Grondsteier ëmzesetzen. D'Diskussioune missten elo ufänken, fir kënne bis zum Enn vun dëser Legislatur hir Friichten ze droen, sou de Meris Sehovic an d'Djuna Bernard. Wéi dës Reform soll ausgesinn, kéint een net soen, et wéilt ee keng Chifferen nennen, fir den Diskussiounen net virzegräifen.

D'Djuna Bernard bei der Pressekonferenz vun déi Gréng

Dass déi grouss Steierreform duerch d'Pandemie net méi bis 2023 kéint ëmgesat ginn, wier kloer, ma et kéint een awer un eenzele Schrauwen dréien. Notamment fir elengerzéiend Elteren, déi 41,3 Prozent méi heefeg dem Aarmutsrisiko ausgesat wieren, wéi de Rescht vun der Populatioun. Do fuerderen déi Gréng konkret Hëllefen.

A punkto Klimaziler hätt den IPCC-Rapport dëse Summer nach eemol ganz däitlech gewisen, wéi grouss d'Urgence wier. Do proposéiert d'Partei notamment ee Klima-Pakt, fir Entreprisë bei hirer Transitioun z'ënnerstëtzen. Donieft wéilt ee weiderhin d'Dekarboniséierung vum Individualverkéier virundreiwen, spréch et wéilt een d'Primme fir Elektro-Gefierer iwwer de Mäerz 2022 eraus verlängeren. Och a punkto Offall-Wirtschaft an Ernärungsproduktioun misst een hei am Land eng Schëpp drop leeën, sou fuerderen et déi Gréng en Vue vun den nächsten zwee Joer.