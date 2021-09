En Dënschdeg am spéiden Nomëtteg gouf an engem Bësch an der Géigend vu Wolwen eng éischter ongewéinlech Decouverte gemaach.

Éischten Analysen no sinn et Schanke vun engem Mënsch. De Parquet vun Dikrech gouf alertéiert an huet eng Enquête ordonéiert an och eng Autopsie.