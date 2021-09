Géint 21.10 Auer ass en Automobilist um CR169 op der Héicht vun engem Bauerenhaff an enger Lénkskéier vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt.

No der Kollisioun mam Bam ass den Auto an eng Wiss geschleidert ginn. De 24 Joer jonke Chauffer souz eleng am Auto. Hien ass nach op der Plaz u sengen uerge Blessure gestuerwen.

De Parquet huet d'Police judiciaire mat enger Enquête befaasst an eng Autopsie vum Verstuerwene gefrot. Op der Plaz waren de Samu, d'Pompjeeë vu Monnerech a Schëffleng, grad ewéi d'Ambulanz vun Esch. Et war den 3. déidlechen Accident bannent just 5 Deeg.