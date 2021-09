D’Patiente ginn dann net méi an der rue Emile Mayrisch, direkt nieft dem Spidol empfaangen, mä an Zukunft um Belval am sougenannten Southlane-Tower.

Méi genee op de Nummeren 3 bis 5, Avenue du Swing.

D’Raimlechkeete goufen e Mëttwoch offiziell ageweit. Déi 3 Maisons Médicales (hannert dem CHL, um Belval an zu Ettelbréck), déi fir Visitte geduecht si wann den Hausdokter net disponibel ass, sinn an der Woch op tëscht owes 20 Auer an Hallefnuecht - um Weekend dann de ganzen Dag tëscht moies 8 an Hallefnuecht. Weider Informatioune fannt Dir hei.