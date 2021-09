En Donneschdeg de Moien ass an der Rue de Kehlen e jonken Automobilist mat sengem Auto an e geparkte Won gerannt an doropshin um Daach gelant.

De Chauffer koum fir eng Kontroll an d'Spidol. D'Streck huet musse wärend den Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart ginn. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL