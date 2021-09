En Donneschdeg de Moie géint 8.30 Auer huet et op der A1 Richtung Stad gerabbelt. Eng Persoun gouf dobäi liicht blesséiert.

Wéi de CGDIS mellt, krute sech 4 Autoen an der Montée Mënsbech ze paken. Déi mëttelst Spuer war blockéiert an och déi riets Spuer huet misse gespaart ginn.

Dësen Accident am Haaptberuffsverkéier, hat nawell fir e fatzege Stau gesuergt. Géint 10.15 Auer war den Accident geraumt



Am Asaz waren d'Ambulanze vu Jonglënster an aus der Stad, grad ewéi d'Pompjeeë vun Nidderaanwen a Mensder.

Zwee Camionen sinn tëscht Stroossen an Helfent matenee kollidéiert. Dat huet dann och fir e Réckstau bis op d'Héicht vum Briddel an a Géigerichtung bis un d'Zéissenger Kräiz gesuergt, wéinst zäitweileger Iwwerlaaschtung vun der Ausfaart Helfent.

An der Stad ass en Donneschdeg de Moien nach um 10.40 Auer e Cyclist vun engem Auto ugestouss ginn. De Vëlosfuerer ass liicht verwonnt ginn.