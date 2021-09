En Automobilist gëtt no enger Ausernanersetzung mat 2 Foussgänger attackéiert a blesséiert.

E Samschdeg de Mëtteg koum et géint 14 Auer an der Rue du Pont an der Géigend vum Parking "A Kack" zu engem Virfall, bei deem en Automobilist no engem Sträit vun 2 Persounen ugegraff a blesséiert gouf.

Wéi et heescht sinn déi 2 jonk Männer no der Ausernanersetzung op de Chauffeur duergaangen an hu mat Fäischt op hien ageschloen, an hunn och mam Fouss géint d'Dier vum Chauffeur gerannt. D'Police sicht an deem Zesummenhang sicht d'Police vun Iechternach Indicen zu der Identitéit vu béide presuméierten Täter.

Hei d'Beschreiwung vun der Police:

Hierbei handelt es sich um zwei ca. 20-jährige Männer, alle beide ca.1m75 groß.

Einer der beiden ist von hellem Hauttyp, hat kurzes braunes Haar, hat eine auffällige Sternentätowierungen am rechten Arm und trug schwarze Kleidung.

Der zweite, dunkler Hauttyp, hatte lange schwarze Locken, trug einen Kapuzenpullover mit Aufschrift einer französischen Fußballmannschaft