Geschitt ass dat Ganzt am Kader vun enger Kontroll e Mëttwoch de Moien, dat am Ëmfeld vun der Stater Gare. Hei konnt e presuméierten Dealer ermëttelt ginn.

D'Persoun wollt sech enger Police-Kontroll entzéien an ass geflücht, dat andeems se an den Tram geklommen ass. Hei konnt hien allerdéngs vun de Beamte kuerz drop gestallt a festgeholl ginn.

Bei der Kierperduerchsichung si 36 Kugele Kokain opgedaucht, déi de Mann ofgeschléckt hat. Fir sécher ze sinn, dass den Täter net nach weider Kugelen a sengem Kierper transportéiert, koum hien op Uerder vum Parquet an de Scanner.

De Mann gouf festgeholl a kënnt spéider virun den Untersuchungsriichter. D'Droge selwer goufe confisquéiert. Eng weider Persoun gouf protokolléiert, déi eng Bull Kokain kaaft hat.

Zwee Verdächteger no Iwwerfall festgeholl



Um Mëttwoch de Moie sinn zwee Jonker an der Avenue de la Gare an der Stad iwwerfall ginn. D'Police huet no de Verdächtege gesicht an no kuerzer Zäit am Garer Quartier zwou Persounen ermëttelt, déi dat geklaute Boergeld nach bei sech haten. Op Uerder vum Parquet goufen déi zwee Verdächteger doropshi festgeholl. De presuméierten Haapttäter ass dem Untersuchungsriichter schonns virgefouert ginn.