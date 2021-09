Vill Prozedure wieren administrativ ze laangwiereg a komplizéiert. Och dowéinst fuerdert den LCGB eng méi einfach a séier Kommunikatioun mat de Clienten.

"Mir sinn an engem Reformstau", esou den LCGB en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz zu der Sécurité sociale. No der Gesondheetsreform vun 2011 wier d'Regierung an e Stëllstand geroden an elo missten um Gesondheetsdësch Problemer geléist ginn, déi 10 Joer laang opgestaut gi sinn.

Vill Prozedure wieren administrativ ze vill laangwiereg a komplizéiert. Och dowéinst fuerdert den LCGB eng méi einfach a séier Kommunikatioun mat den Assuréen. Wichteg wier dofir och en direkte Kontakt bei der CNS, wou Patienten direkt kënne gehollef kréien.

D'78-Woche-Reegel misst ofgeschaaft ginn, och dat gouf vum LCGB gefuerdert. Dës Reegel gesäit fir, dass de Krankeschäin op 78 Woche limitéiert ass. Schwéier krank Leit géingen doduerch no där Zäit duerch all Raster falen. Dat wier eng "onmënschlech Mesure", sot de Christophe Knebeler, Vize-Generalsekretär vum LCGB.

D'Diskrepanz tëscht de Frontalieren an de Residenten, déi et ze dacks nach géing ginn, ass der Gewerkschaft och en Dar am A. Dowéinst sollt och den elektronesche Krankeschäin, deen an der Maach ass, onbedéngt och fir Frontaliere gëllen.

Wat de Finanzement ugeet, sollt elo preventiv gehandelt ginn, ier d'Keess iergendwann net méi duer geet a Prestatioune musse gekierzt ginn. Dat wéilt een als LCGB net zouloossen. Iddien, déi genannt goufen, war zum Beispill e Gesondheetsfong oder d'Erhéijung vu Cotisatiounen op Dividenden, déi den Aktionären ausbezuelt ginn.

D'Gewerkschaft gesäit, anescht wéi de Staat, d'Finanze vun der CNS laangfristeg net esou stabel. Dowéinst sollten alternativ Finanzement-Sourcë fonnt ginn.