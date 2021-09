Kuerz no 3 Auer an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg leschte Weekend koum et zu enger Kläpperei.

Dat Ganzt huet sech am Kontext mat engem Evenement an der Rue Principale zu Gilsdref ofgespillt. Ee vun de Männer, déi un der Kläpperei bedeelegt waren, gouf géint hallwer 3 aus dem Festzelt erausgeheit, well hie sech donieft beholl hat. An deem Kontext sicht d'Police elo no Zeien, déi ëm déi Zäit bannent oder bausse vum Festzelt eppes an där Richtung gesinn hunn. Informatiounen, déi hëllefe kënnen, sollen der Police Dikrech-Veianen per Telefon op d'Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail u police.diekirchvianden@police.etat.lu gemellt ginn.