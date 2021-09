De Mindestloun geet knapps duer, fir ze liewen, seet de Konsumenteschutz a fuerdert dofir, dass op dësem keng Steiere méi sollen ze bezuele sinn.

Iwwerhaapt misst dem Konsumenteschutz no de Leit mat klenge Revenue méi ënnert d’Äerm gegraff ginn. Duerch déi allgemeng Inflatioun, grad ewéi pandemiebedéngt de Chomage partiel an d’Aarbechtslosegkeet, wier bei ville Persounen d’Kafkraaft erofgaangen. Fir dës erëm ze stäerken ass e d’Propos vun der ULC, de Virschoss-Indextranche nees anzeféieren, déi an den 80er Joren ofgeschaaft gouf.

Kritesch analyséiert d’ULC awer och weiderhin de Bankesecteur. De Konsumenteschutz erënnert drun, dass de Refus vu Boergeld strofbar ass, an nawell dierft een op munche Plazen net Cash mat eiser offizieller Wärung dem Euro bezuelen.

Och d’Fermeturë vu weidere Bankfilialen an den Ofbau vu Bankomater sinn der Konsumenteschutz-Associatioun en Dar am A. A villen Hisiichte wier een iwwert d’Haltung vum Finanzminister enttäuscht, deen net genuch am Interêt vun eeleren a vulnerabele Persoune géif handelen, esou den Tenor op der Generalversammlung vun der ULC.

Net averstane sinn d’Konsumenteschützer och mat den horrende Bankfraisen an Negativzënsen, déi deels fir Privatpersounen agefouert goufen, wéi de President vun der ULC Nico Hoffmann erkläert.

Do hu mer elo gesinn, datt effektiv eng Rei Banken ugefaangen hunn am Summer Negativzënsen op den Erspuernisser ze rechnen. Dat hänkt vu Bank zu Bank of. Dat ka bei 500.000, dat ka bei 1 Millioun sinn. Dat ass eiser Meenung no net seriö an ech géif soen, datt do misst am Fong de Legislateur handelen. A wat déi Negativzënsen ubelaangt, déi verbidden.

Opreege mécht sech d'ULC och ëmmer nach iwwert de Gesetzesprojet betreffend d’Sammelkloen. D’Associatioun hofft, datt dësen endlech bis Enn dës Joers duerch d’Chamber geet. De Konsumenteschutz ass awer nëmme mam Projet de loi averstanen, wann d'Recevabilitéit an d’Finanzéierungsfro gekläert a geséchert sinn.