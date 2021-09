Fridays for future organiséiert eleng an Däitschland an Honnerte Stied Manifestatiounen. Zu Lëtzebuerg ass et Youth for climate, déi dat Ganzt initiéiert.

Um 10 Auer ass Rendez-vous op der Stater Gare. Vun do aus geet et dann am Cortège op de Glacis, wou och Riede gehale ginn a Kënschtler optrieden. No enger Entrevue tëscht dem Organisateur mam Educatiounsministère, war ee sech eens ginn, dass d’Schüler d’Méiglechkeet kréien un der Demo deelzehuelen, andeems se en Entschëllegungsschreiwes an hirem jeeweilege Sekretariat mussen ofginn. Deen Ament kritt ee kee Non-excusé. Fir mannerjäreg Schüler gëllt d’Ënnerschrëft vun den Elteren. D’Schüler aus de Stater Lycéeën däerfen d’Schoulgebai no der 2ter Schoulstonn verloossen, fir mat Zäit um Rassemblement op der Gare ze sinn. Fir d’Schüler aus allen anere Gebaier gëllt dat schonn no der éischter Stonn un.