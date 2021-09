Op Uerder vum Parquet goufen en Donneschdeg tëscht 21 an 23.30 Auer Alkoholkontrollen op der N5 zu Schuller an um CR110 zu Kënzeg gemaach.

An deem Zäitraum goufen 150 Automobiliste kontrolléiert. A 5 Fäll war den Alkoholtest positiv, et war awer keen esou ausser der Rei, dass de Führerschäin hätt missen agezu ginn.

A fënnef anere Fäll sinn d'Permisen wéinst positiven Alkoholtester agezu ginn:

Op der A4 a Richtung Esch war een Automobilist géint 1 Auer wéinst senger opfälleger Fuerweis gemellt ginn. De Won konnt am Kreesverkéier Rammerech gestoppt ginn.

Kuerz virun 2 Auer ass der Police een Auto opgefall, dee matten am Rond-point Sandweiler gehalen huet. Wéi d'Autoritéite bei den Auto koumen, hu si festgestallt, datt och dësen Automobilist ënnert Alkoholafloss stoung.

Zu Bartreng ass d'Police da kuerz virun hallwer 4 op een Automobilist opmierksam ginn, dee bei enger Kräizung an der Route d'Arlon eng Vollbremsung gemaach huet obwuel d'Luucht op gréng stoung. Si konnten den Auto zu Mamer stoppen, wou bei enger Kontroll och hei en ze héijen Alkoholafloss opgefall ass.

Am Laf vun der Nuecht sinn zu Esch an an der Stad nach zwee weider Führerschäiner agezu ginn.