Um Freideg de Moie koum et zu enger rëtsch Accidenter, wou insgesamt 4 Leit blesséiert goufen.

Ee Moto an een Auto krute sech an der Areler Strooss um Belair ze paken. Hei ass eng Persoun blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad, grad ewéi de SAMU.

Op der RN05B tëscht Péiteng an Athus an der Belsch koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen. Hei goufen 2 Persoune blesséiert. De CIS vu Péiteng an d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng goufe mobiliséiert.

An der Käerjenger Strooss zu Kënzeg ass ee Motocyclist gefall a gouf dobäi blesséiert. Hei waren de CIS Käerjeng, d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng an e SAMU am Asaz.